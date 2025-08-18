Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Abraham Gemilang, Satria Muda Bandung Hancurkan Bima Perkasa Jogja

Senin, 18 Agustus 2025 – 21:59 WIB
Abraham Gemilang, Satria Muda Bandung Hancurkan Bima Perkasa Jogja - JPNN.COM
Pebasket Satria Muda Bandung, Abraham Damar Grahita saat berlaga pada ajang IBL All Indonesia Cup 2025 di GOR Manahan, Solo, Senin (18/8). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung meraih kemenangan besar pada IBL All Indonesia Cup 2025 saat menghadapi Bima Perkasa Jogja.

Dalam laga yang digelar di GOR Manahan, Solo, Senin (18/8/2025), skuad asuhan Youbel Sondakh menang dengan skor 100-44.

Juan Laurent Kokodiputra dan Abraham Damar Grahita menjadi pengumpul poin terbanyak Satria Muda, masing-masing mencetak 13 angka.

Baca Juga:

Sandy Ibrahim Aziz menambahkan 12 poin, serta Widyanta Putra Teja menyumbangkan 10 poin.

Pada pertandingan ini, akurasi tembakan Satria Muda mencapai persentase 50% (38/75).

Tim yang sahamnya dibeli Persib Bandung tersebut juga mencetak 32 poin, hasil dari 24 turnovers yang dilakukan Bima Perkasa.

Baca Juga:

Dengan kemenangan ini, Satria Muda memimpin klasemen Grup A IBL All Indonesia Cup 2025.

Kemenangan ini melanjutkan tren positif Satria Muda setelah sebelumnya menaklukkan Rajawali Medan dengan skor 84-56.

Satria Muda Bandung raih kemenangan besar di IBL All Indonesia Cup 2025 saat menghadapi Bima Perkasa Jogja, Senin (18/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Satria Muda  Satria Muda Bandung  bima perkasa jogja  ibl All Indonesia Cup 2025  IBL 
BERITA SATRIA MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp