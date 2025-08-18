Abraham Gemilang, Satria Muda Bandung Hancurkan Bima Perkasa Jogja

Senin, 18 Agustus 2025 – 21:59 WIB

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung meraih kemenangan besar pada IBL All Indonesia Cup 2025 saat menghadapi Bima Perkasa Jogja.

Dalam laga yang digelar di GOR Manahan, Solo, Senin (18/8/2025), skuad asuhan Youbel Sondakh menang dengan skor 100-44.

Juan Laurent Kokodiputra dan Abraham Damar Grahita menjadi pengumpul poin terbanyak Satria Muda, masing-masing mencetak 13 angka.

Sandy Ibrahim Aziz menambahkan 12 poin, serta Widyanta Putra Teja menyumbangkan 10 poin.

Pada pertandingan ini, akurasi tembakan Satria Muda mencapai persentase 50% (38/75).

Tim yang sahamnya dibeli Persib Bandung tersebut juga mencetak 32 poin, hasil dari 24 turnovers yang dilakukan Bima Perkasa.

Dengan kemenangan ini, Satria Muda memimpin klasemen Grup A IBL All Indonesia Cup 2025.

Kemenangan ini melanjutkan tren positif Satria Muda setelah sebelumnya menaklukkan Rajawali Medan dengan skor 84-56.