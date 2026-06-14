AC Premium Panasonic Bikin Udara Bersih-Ruangan Nyaman, Tersedia di PRJ

jpnn.com, JAKARTA - Panasonic memperkenalkan AC Premium Inverter terbaru, HU-CKJ Series dalam ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Peluncuran ini merupakan wujud nyata dari inisiatif “Care for Your Healthy Air” sebagai komitmen Panasonic dalam menghadirkan udara yang lebih bersih, ruangan yang lebih sehat, dan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan bersama konsumen, dealer, dan mitra bisnis di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari inisiatif “Care for Your Healthy Air”, HU-CKJ Series menggabungkan empat area yang kerap menjadi kebutuhan penghuni rumah sekaligus: kualitas udara, kecepatan pendinginan dengan kelembapan yang terjaga, kemudahan kontrol jarak jauh, dan efisiensi penggunaan energi.

Dari sisi kualitas udara, HU-CKJ Series menggunakan teknologi nanoe X Generator Mark 3 dan nanoe-G untuk membantu memurnikan udara di dalam ruangan. Clean Air Indicator menampilkan kondisi udara secara real-time dalam tiga kategori (Buruk, Cukup, dan Baik) sehingga pengguna dapat memantau kualitas udara dengan mudah.

Fitur Inside Cleaning bekerja menghambat pertumbuhan jamur, bakteri, dan virus pada filter, evaporator, dan saluran udara, membantu menjaga kebersihan unit dari dalam.

Teknologi AeroWings mengalirkan udara hingga menjangkau jarak 15 meter, membantu distribusi udara dingin yang lebih merata ke seluruh ruangan.

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Fitur iAutoX yang bekerja bersama Humidity Sensor membantu proses pendinginan lebih cepat saat suhu ruangan tinggi, sekaligus menjaga kelembapan agar tetap dalam rentang yang nyaman. Dry Mode turut tersedia untuk kondisi cuaca lembap, membantu mengurangi kelembapan berlebih dan menekan risiko pertumbuhan jamur di dalam ruangan.

HU-CKJ Series dilengkapi Built-in Easy Connect dan Comfort Cloud yang memungkinkan pengaturan dan pemantauan AC melalui smartphone dari mana saja.