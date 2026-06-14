Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

AC Premium Panasonic Bikin Udara Bersih-Ruangan Nyaman, Tersedia di PRJ

Minggu, 14 Juni 2026 – 12:33 WIB
AC Premium Panasonic Bikin Udara Bersih-Ruangan Nyaman, Tersedia di PRJ - JPNN.COM
Panasonic memperkenalkan AC Premium Inverter terbaru, HU-CKJ Series, dalam ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 di JIExpo Kemayoran. Foto: Panasonic

jpnn.com, JAKARTA - Panasonic memperkenalkan AC Premium Inverter terbaru, HU-CKJ Series dalam ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Peluncuran ini merupakan wujud nyata dari inisiatif “Care for Your Healthy Air” sebagai komitmen Panasonic dalam menghadirkan udara yang lebih bersih, ruangan yang lebih sehat, dan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan bersama konsumen, dealer, dan mitra bisnis di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari inisiatif “Care for Your Healthy Air”, HU-CKJ Series menggabungkan empat area yang kerap menjadi kebutuhan penghuni rumah sekaligus: kualitas udara, kecepatan pendinginan dengan kelembapan yang terjaga, kemudahan kontrol jarak jauh, dan efisiensi penggunaan energi.

Baca Juga:

Dari sisi kualitas udara, HU-CKJ Series menggunakan teknologi nanoe X Generator Mark 3 dan nanoe-G untuk membantu memurnikan udara di dalam ruangan. Clean Air Indicator menampilkan kondisi udara secara real-time dalam tiga kategori (Buruk, Cukup, dan Baik) sehingga pengguna dapat memantau kualitas udara dengan mudah.

Fitur Inside Cleaning bekerja menghambat pertumbuhan jamur, bakteri, dan virus pada filter, evaporator, dan saluran udara, membantu menjaga kebersihan unit dari dalam.

Teknologi AeroWings mengalirkan udara hingga menjangkau jarak 15 meter, membantu distribusi udara dingin yang lebih merata ke seluruh ruangan.

Baca Juga:

Fitur iAutoX yang bekerja bersama Humidity Sensor membantu proses pendinginan lebih cepat saat suhu ruangan tinggi, sekaligus menjaga kelembapan agar tetap dalam rentang yang nyaman. Dry Mode turut tersedia untuk kondisi cuaca lembap, membantu mengurangi kelembapan berlebih dan menekan risiko pertumbuhan jamur di dalam ruangan.

HU-CKJ Series dilengkapi Built-in Easy Connect dan Comfort Cloud yang memungkinkan pengaturan dan pemantauan AC melalui smartphone dari mana saja.

Panasonic memperkenalkan AC Premium Inverter terbaru, HU-CKJ Series, dalam ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 di JIExpo Kemayoran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Panasonic  AC  PRJ  PT Panasonic Gobel Indonesia 
BERITA PANASONIC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp