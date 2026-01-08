Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Acapcop Buka Offline Store di Sidoarjo, Perkuat Eksistensi Tas Kulit Lokal Berkelas Internasional

Kamis, 08 Januari 2026 – 14:50 WIB
Acapcop, brand tas kulit asal Sidoarjo, membuka offline store pertama di 1st Floor Prospero Apartment, Sidoarjo, Jawa Timur. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Acapcop membuka offline store pertama di 1st Floor Prospero Apartment, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 21 Desember 2025 

Grand opening offline store brand tas kulit asal Sidoarjo, itu menjadi langkah strategis Acapcop untuk kian mendekatkan diri dengan konsumen, sekaligus memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan industri fesyen nasional.

Sejak hari pertama pembukaan, antusiasme pengunjung terlihat begitu tinggi. 

Toko dipadati pembeli, tidak hanya dari Sidoarjo, tetapi juga berbagai kota di luar daerah. 

Menariknya, sebagian besar konsumen datang untuk membeli tas kulit Acapcop sebagai oleh-oleh bagi keluarga dan kerabat dari luar kota. Hal itu menandakan kuatnya daya tarik produk lokal dengan sentuhan eksklusif.

Owner Acapcop Efied Dwi Meyastutie menyampaikan bahwa kehadiran offline store ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih personal. 

“Kami ingin konsumen bisa melihat langsung kualitas kulit, detail jahitan, hingga karakter setiap tas yang selama ini menjadi kekuatan Acapcop,” kata dia dalam keterangan dikutip, Kamis (8/1). 

Acara grand opening ini turut dihadiri oleh Ibu Arumi Bachsin yang memberikan sambutan sekaligus apresiasi terhadap perkembangan produk lokal Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Arumi Bachsin menyampaikan kebanggaannya terhadap kualitas tas kulit karya anak bangsa. 

