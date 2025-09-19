Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

ACC Bantu Peningkatan Usaha Christian si Tukang Servis AC

Jumat, 19 September 2025 – 09:58 WIB
Ilustrasi ACC. Foto: source for JPNN

jpnn.com - PURWOKERTO - Pelanggan Astra Credit Companies (ACC) Christian punya kisah.

Pengusaha jual beli dan servis AC di Banyumas, Jawa Tengah itu memulai usahanya pada 2010.

Pada 2018, Christian mengajukan pembiayaan mobil bekas lewat ACC Purwokerto. Mobil ini digunakan untuk mempermudah mobilitas dari usahanya.

Pada 2022, Christian kembali mengajukan pembiayaan mobil bekas untuk menambah mobil operasional, karena usahanya makin berkembang.

Christian setia menjadi pelanggan ACC. Sejak 2018, Christian mengajukan pembiayaan lewat ACC sebanyak tujuh kali.

Dari memiliki satu karyawan, Christian sekarang memiliki lima karyawan.

Berkat pembiayaan dari ACC, Christian meningkatkan jangkauan usahanya sehingga omzetnya makin meningkat.

Branch Manager ACC Purwokerto Tommy Pasaribu mengatakan bahwa cerita seperti Christian ini adalah alasan ACC Purwokerto terus berkomitmen untuk melayani serta terus mengembangkan produk terbaiknya.

Ada kisah dari pelanggan Astra Credit Companies Christian. Dia sudah 7 kali mengajukan pembiayaan.

