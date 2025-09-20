ACC Carnival Bekasi Diikuti 10 Brand Otomotif, Banyak Promo Selama 2 Hari Pameran

Sabtu, 20 September 2025 – 17:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Astra Credit Companies (ACC), menggelar ACC Carnival Bekasi dengan menggandeng 10 brand otomotif. Acara berlangsung di HIVE Harapan Indah, pada 20-21 September 2025.

ACC Carnival Bekasi menawarkan promo unggulan paket bunga rendah dan tenor panjang hingga 6 tahun.

OLX Mobbi, Garda Oto, dan Bank Saqu sebagai pendukung acara juga menawarkan promo menarik.

ACC Danaku, produk pembiayaan multiguna dari ACC, juga tidak ketinggalan menebar promo kepada pengunjung.

Sebanyak 10 orang pertama yang mengajukan pembiayaan ACC Danaku akan berkesempatan mendapatkan hadiah seperti voucher belanja dan souvenir menarik lainnya yang diundi lewat Spin Wheel.

Bagi 100 pengunjung pertama ACC Carnival Bekasi yang mengunjungi booth ACC Danaku akan mendapatkan goodybag.

Branch Manager ACC, Bekasi Raditya Anjana mengatakan ACC Carnival Bekasi merupakan one stop shopping yang bertabur promo dan acara menarik bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya.

“ACC bekerja sama dengan 10 brand otomotif menyelenggarakan ACC Carnival Bekasi untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memiliki kendaraan impian,” ujar Raditya dalam keterangannya, Sabtu (20/9).