ACC Carnival Samarinda Digelar, Suguhkan DP Ringan dan Promo Menarik

Sabtu, 18 April 2026 – 14:09 WIB

jpnn.com, SAMARINDA - Astra Credit Companies (ACC) menggelar pameran mobil ACC Carnival yang berlangsung di Samarinda Square Mall, Jl. M. Yamin, Gn.Kelua.

Acara tersebut menawarkan promo bunga murah serta Down Payment (DP) mulai dari 20%.

Pameran mobil yang hanya berlangsung selama dua hari (18-19/4) itu menjadi momentum bagi warga Samarinda yang berencana memiliki kendaraan baru.

Area Manager Sales ACC Kalimantan Willy Winardi mengungkapkan ACC Carnival Samarinda hadir untuk menjawab kebutuhan kendaraan masyarakat Samarinda dan sekitarnya.

Menurutnya ACC Carnival Samarinda merupakan suatu event yang berkolaborasi dengan brand otomotif sebagai one stop shopping, sehingga masyarakat Samarinda dan sekitarnya

"Tinggal datang ke satu tempat sudah dapat memilih kendaraan dari berbagai tipe yang ditawarkan dengan promo menarik," ujar Willy dalam siaran persnya, Sabtu (18/4).

Dia menambahkan pameran tersebut menawarkan promo berupa bunga murah untuk semua mobil yang dipamerkan, yaitu Toyota, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Honda dan BYD.

Untuk pengunjung yang mencari mobil bekas juga dapat mengunjungi booth Setir Kanan.