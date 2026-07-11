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JPNN.com - Otomotif - Mobil

ACC Carnival Sambangi Batam, Ada Bunga Rendah dan Tenor hingga 6 Tahun

Sabtu, 11 Juli 2026 – 19:40 WIB
ACC Carnival Sambangi Batam, Ada Bunga Rendah dan Tenor hingga 6 Tahun - JPNN.COM
Ilustrasi ACC Carnival. Foto: acc

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan industri, logistik, dan perdagangan lintas negara membuat Batam menjadi salah satu pasar otomotif potensial.

Peluang itu turut mendorong Astra Credit Companies (ACC) menghadirkan ACC Carnival Batam pada 11–12 Juli 2026 di Mega Mall Batam Centre.

Pameran mempertemukan berbagai pilihan kendaraan dan layanan pembiayaan dalam satu tempat.

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Sejumlah merek otomotif ikut meramaikan acara, mulai dari Toyota, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, hingga Suzuki.

Pengunjung yang mencari mobil bekas juga bisa mengunjungi Setir Kanan, sementara kebutuhan perlindungan kendaraan tersedia melalui Garda Oto.

Selama pameran, ACC menawarkan sejumlah promo pembiayaan, termasuk bunga rendah dan pilihan tenor panjang hingga enam tahun.

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Branch Manager ACC Batam, Reinard Exelio Yuwantoputra, mengatakan ACC Carnival Batam dirancang sebagai konsep one stop shopping untuk memudahkan masyarakat memilih kendaraan sesuai kebutuhan.

“Kami berkolaborasi dengan diler-diler otomotif Batam sehingga masyarakat tinggal datang ke satu tempat dan bisa memilih kendaraan dari berbagai tipe dengan promo menarik,” ujar Reinard dalam keterangannya, Sabtu (11/7).

Astra Credit Companies (ACC) menghadirkan ACC Carnival Batam pada 11–12 Juli 2026 di Mega Mall Batam Centre.

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TAGS   ACC Carnival Batam  promo ACC Carnival Batam  Astra Credit Companies  kredit mobil 

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