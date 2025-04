ACC Meraih 5 Penghargaan di Employee Experience 2025

jpnn.com - JAKARTA - Astra Credit Companies (ACC) meraih lima penghargaan di Employee Experience Awards 2025.

Grup perusahaan pembiayaan itu mendapat penghargaan Best HR Digital Transformation Strategy, Best In-House Certification Programme, Best In-House Learning Academy, Best Succession Planning Strategy, dan Best First-Time Manager Programme.

Penghargaan diterima langsung oleh EVP Human Capital ACC Katarina Wulandari, didampingi oleh Human Capital Organization Development Head Septiani Frannita dan Human Capital Learning Management Head Roberto Sontani di Ballroom Hotel Westin Jakarta beberapa hari yang lalu.

EVP Human Capital ACC Katarina Wulandari mengatakan bahwa penghargaan Employee Experience Awards 2025 ini bukan hanya pengakuan atas kerja keras tim Human Capital ACC, tetapi merupakan komitmen dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada pengembangan karyawan.

“Kami percaya bahwa sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga dalam organisasi. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah berjalan bersama dalam perjalanan ini. Mari terus tumbuh, belajar, dan berinovasi bersama," kata Katarina.

Employee Experience Awards 2025 merupakan ajang apresiasi untuk organisasi yang unggul dalam menciptakan pengalaman luar biasa bagi karyawannya. Penghargaan ini fokus pada empat pilar utama, yaitu leadership, learning, engagement, dan talent acquisition.

Dalam Best Succession Strategy ACC dinilai pada fokus pembentukan pemimpin seimbang yang adaptif dan berorientasi pada tim.

Pada kategori HR Digital Transformation, ACC unggul karena transformasi digital ACC fokus pada penguatan SDM melalui lima strategi, yaitu budaya, kompetensi, pengembangan kader, produktivitas, dan akselerasi proses.