Accelera Omikron Rugged Terrain, Ban Tangguh untuk Segala Medan, Tersedia 20 Ukuran

jpnn.com, JAKARTA - PT Elangperdana Tyre Industry, melalui merek Accelera meluncurkan Omikron Rugged Terrain (RT) dalam ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026.

Lini ban terbaru itu dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna SUV dan pickup modern yang menginginkan kenyamanan penggunaan sehari-hari sekaligus kemampuan menjelajah di berbagai medan.

Marketing Manager PT Elang Perdana Tyre Industry, Jason Mursalie mengungkapkan perubahan gaya hidup ini turut mengubah ekspektasi konsumen terhadap ban yang mereka gunakan.

Pengguna SUV membutuhkan ban yang nyaman untuk penggunaan harian di jalan raya.

"Accelera Omikron Rugged Terrain bukan lahir karena kami ingin menambah satu produk lagi. Produk ini lahir karena kami melihat cara masyarakat menggunakan SUV telah berubah. Kami melihat semakin banyak pengguna yang menginginkan satu ban yang tetap nyaman digunakan setiap hari," ungkap Jason di GIIAS 2026.

Dia menjelaskan keunggulan pada ban tersebut. Accelera Omikron R/T memiliki desain blok All-Terain Agresif, pola tengah zig-zag dinamis serta alur lebar dan dalam.

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Kehadiran Omikron RT juga menandai langkah Accelera memasuki kategori Rugged Terrain, segmen yang terus berkembang di berbagai pasar dunia seiring meningkatnya popularitas SUV sebagai kendaraan multifungsi.

Kategori Rugged Terrain sendiri terus menunjukkan pertumbuhan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.