Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Aceh Diguncang 11 Kali Gempa Bumi, BMKG Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Rabu, 31 Desember 2025 – 16:24 WIB
Aceh Diguncang 11 Kali Gempa Bumi, BMKG Imbau Masyarakat Tetap Tenang - JPNN.COM
BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat 11 kali gempa bumi mengguncang wilayah Aceh sejak dini hari hingga siang tadi sekitar pukul 11.10 WIB. Ilustrasi Foto: JPNN.com

jpnn.com, ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat 11 kali gempa bumi mengguncang wilayah Aceh sejak dini hari hingga siang tadi sekitar pukul 11.10 WIB.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar Andi Azhar Rusdin yang dihubungi dari Banda Aceh, Rabu (31/12).

"Per tanggal 31 Desember 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan sekarang sudah 11 kali terjadi gempa untuk seluruh wilayah Aceh," kata Andi Azhar.

Baca Juga:

Dia memerinci 11 kali gempa bumi di Aceh hari ini terjadi mulai pukul 00.13 WIB dengan magnitudo 2.2 di Kabupaten Pidie Jaya dengan kedalaman 5 kilometer (km).

Kemudian, pukul 00.33 WIB magnitudo 1.8 dengan kedalaman dua km.

Pukul 01.02 WIB magnitudo 2.3 dengan kedalaman lima km di Kabupaten Gayo Lues. Pukul 01.10 WIB, gempa 1.6 magnitudo pada kedalaman enam km mengguncang Kabupaten Bener Meriah.

Baca Juga:

Pukul 01.16 WIB gempa 2.8 magnitudo kembali mengguncang Kabupaten Gayo Lues pada kedalaman tiga km.

Lalu, pukul 06.58, gempa terjadi lagi di Kabupaten Bener Meriah dengan magnitudo 2.7 pada kedalaman empat km.

BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat 11 kali gempa bumi mengguncang wilayah Aceh sejak dini hari hingga siang tadi sekitar pukul 11.10 WIB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gempa Bumi  Aceh  BMKG  Kementerian ESDM 
BERITA GEMPA BUMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp