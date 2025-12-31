Aceh Diguncang 11 Kali Gempa Bumi, BMKG Imbau Masyarakat Tetap Tenang

jpnn.com, ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat 11 kali gempa bumi mengguncang wilayah Aceh sejak dini hari hingga siang tadi sekitar pukul 11.10 WIB.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar Andi Azhar Rusdin yang dihubungi dari Banda Aceh, Rabu (31/12).

"Per tanggal 31 Desember 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan sekarang sudah 11 kali terjadi gempa untuk seluruh wilayah Aceh," kata Andi Azhar.

Dia memerinci 11 kali gempa bumi di Aceh hari ini terjadi mulai pukul 00.13 WIB dengan magnitudo 2.2 di Kabupaten Pidie Jaya dengan kedalaman 5 kilometer (km).

Kemudian, pukul 00.33 WIB magnitudo 1.8 dengan kedalaman dua km.

Pukul 01.02 WIB magnitudo 2.3 dengan kedalaman lima km di Kabupaten Gayo Lues. Pukul 01.10 WIB, gempa 1.6 magnitudo pada kedalaman enam km mengguncang Kabupaten Bener Meriah.

Pukul 01.16 WIB gempa 2.8 magnitudo kembali mengguncang Kabupaten Gayo Lues pada kedalaman tiga km.

Lalu, pukul 06.58, gempa terjadi lagi di Kabupaten Bener Meriah dengan magnitudo 2.7 pada kedalaman empat km.