JPNN.com - Nasional - Humaniora

Aceh Kebanjiran, 94 SPPG Bergerak Salurkan 282.000 Paket Makanan Bagi Warga Terdampak

Sabtu, 29 November 2025 – 17:57 WIB
Para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam turun langsung ke lokasi banjir untuk mendistribusikan bantuan paket makanan kepada warga terdampak bencana. Foto: Humas BGN

jpnn.com, BANDA ACEH - Akhir pekan bukan berarti liburan bagi para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Mereka bergerak demi meringankan beban warga yang terdampak banjir di provinsi berjuluk Serambi Makkah itu.

Dibandingkan provinsi lain, Aceh dianggap menjadi wilayah dengan banjir paling parah.

Oleh karena itu, SPPG yang biasanya menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa pun menyiapkan makanan bagi warga terdampak banjir.

Para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam turun langsung ke lokasi banjir untuk mendistribusikan bantuan paket makanan kepada warga terdampak bencana. Foto: Humas BGN 

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NAD Mustafa Kamal saat ini terdapat 94 SPPG di wilayahnya.

Menurut dia, seluruh koordinator wilayah (korwil) maupun para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bergerak di garda terdepan untuk masyarakat terdampak bencana.

“Sampai saat ini, selama bencana banjir yang melanda wilayah Provinsi Aceh, total sebanyak 282.000 paket makanan telah terdistribusikan,” kata Mustafa Kamal di Banda Aceh, Sabtu (29/11/2025).

Para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyalurkan bantuan bagi korban terdampak banjir di seluruh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

