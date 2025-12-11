Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Aceh Dapat Bantuan dari Luar Negeri, Tapi Pemerintah Pusat Menolak

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:49 WIB
Pasca-banjir Dan longsor yang menerjang Aceh, Sumbar Dan Sumut. Foto: Dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku kembali mendapat bantuan obat-obatan, pakaian hingga dokter dari relawan asal Kuala Lumpur, Malaysia.

Sebanyak tiga ton bantuan dari Negeri Jiran ini untuk diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.

"Kami Alhamdulillah sudah sampai bantuan dari Kuala Lumpur, yaitu tiga ton untuk saya bagi-bagikan ke beberapa kabupaten/kota bersama," kata Mualem dikutip Kamis (11/12).

Mualem menjelaskan bantuan dari BSR (Blue Sky Rescue) Malaysia, diantaranya ada dua ton obat-obatan, dan satu ton pakaian, serta coklat untuk anak-anak. Bahkan, ikut mengirimkan delapan dokter serta perawat.

"Kalau obat-obatan saya kira dua ton, dan satu ton seperti baju dan coklat untuk anak-anak," ujar dia.

Bantuan ini menjadi yang kedua diterima Aceh dari negeri jiran selama masa tanggap darurat bencana Aceh. Sebelumnya, disalurkan oleh Gomez Medical Services bersama tim kemanusiaan BSR Malaysia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan kapasitas pemerintah masih kuat dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

Karena itu Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar mengaku, hingga saat ini bantuan dari negara lain masih belum dibutuhkan.

TAGS   Mualem  Muzakir Manaf  menlu sugiono  Cak Imin  Aceh  Malaysia  Banjir Bandang  banjir sumatra  banjir Aceh Tamiang 
