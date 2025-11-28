Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Aceh, Sumut dan Sumbar Dilanda Bencana, Irjen Herimen: Riau Bersama Kalian

Jumat, 28 November 2025 – 15:29 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat menanam puluhan ribu bibit pohon bersama pelajar di Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan alias Herimen menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Kapolda melalui pernyataan resmi, Jumat (28/11/2025).

Dalam pesannya, Kapolda menegaskan bahwa bencana ini menjadi ujian berat bagi masyarakat, namun sekaligus menunjukkan pentingnya solidaritas antardaerah di Indonesia.

“Dalam situasi seperti ini, kekuatan sebuah bangsa terlihat dari kepedulian dan solidaritasnya,” ujarnya.

Irjen Herimen turut menyampaikan doa bagi para korban yang meninggal dunia serta keluarga yang ditinggalkan.

“Kepada keluarga korban, Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Kami mendoakan agar para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan yang luar biasa,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat di daerah terdampak tidak menghadapi situasi ini sendirian.

Kapolda menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu apabila diperlukan oleh daerah-daerah yang tengah dilanda bencana.

