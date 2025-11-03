Acha Septriasa Bongkar Momen Emosional Saat Sidang Putusan Cerai

Senin, 03 November 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Acha Septriasa menceritakan salah satu momen paling emosional ketika dirinya menjalani sidang perceraian dari mantan suami, Vicky Kharisma.

Saat jadi bintang tamu Curhat Bang Denny Sumargo di YouTube, dia menceritakan detik-detik sidang putusan perceraiannya.

Menurutnya, hakim sempat memberinya kesempatan terakhir untuk berpikir ulang sebelum palu diketuk.

Baca Juga: Cerita Acha Septriasa soal Pengalamannya Bintangi Film Air Mata Mualaf

"Hakim sempat bilang begini, 'begini, Mbak, ini kalau sudah ketok palu saya, habis itu enggak bisa dicabut lagi keputusan saya ini'," kenang Acha Septriasa baru-baru ini.

"'Boleh, Mbak Acha kalau misalnya mau keluar, ambil napas, pikir dulu lima menit, enggak apa-apa saya tungguin'," sambungnya.

Momen tersebut ternyata terasa sangat emosional bagi perempuan berusia 32 tahun itu.

Walaupun berat, Acha Septriasa akhirnya memantapkan hati untuk melanjutkan proses perceraian.

"Gue di situ, sedih, nangis. Akhirnya gue bilang, ‘enggak, saya sudah yakin dengan putusan saya.’ Akhirnya, ‘dengan ini, tek dek dek.’ Nah, itu sudah enggak bisa diini lagi," ucapnya.