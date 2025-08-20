Acha Septriasa Hidupkan Karakter Anak Pertama dalam Film Titip Bunda di Surgamu

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Acha Septriasa kembali menyapa penonton layar lebar lewat film terbarunya berjudul Titip Bunda di Surgamu. Film drama keluarga ini dijadwalkan tayang pada akhir Desember 2025 atau awal tahun 2026.

Dalam film tersebut, Acha memerankan karakter Alya, seorang anak sulung dengan kisah perjuangan hidup dan dinamika keluarga yang kompleks.

Dia menyebut peran ini sangat dekat dengan realitas banyak orang, khususnya mereka yang tumbuh sebagai anak pertama.

“Karakter Alya sebagai anak pertama itu keinginannya luar biasa dan pengen diturutin. Dia perfeksionis, detail, keras kepala, tetapi bisa mengakui kesalahan,” ujar Acha, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8).

Dia menilai sisi kontradiktif Alya membuat tokoh ini terasa manusiawi. Konflik utama dalam film terletak pada hubungan Alya dengan sang Bunda, yang diperankan Meriam Belina.

Menurut Acha, Alya kerap merasa tidak dipercaya dan selalu dianggap kurang mampu oleh ibunya. Hal itu mendorongnya untuk bersikap memberontak dan berusaha membuktikan diri.

“Dia berusaha rebel di keluarganya, enggak mau diatur, berusaha membuktikan ke Bunda dan Ayah bahwa dia bisa melakukan bisnis sendiri dengan caranya,” jelas Acha.

Selain dengan orang tua, relasi Alya dengan adik-adiknya juga penuh kritik dan dinamika khas keluarga besar.