Acha Septriasa Luncurkan Avarta Media Bareng Pengusaha Kembar

jpnn.com - AKTRIS Acha Septriasa melebarkan sayapnya dengan meluncurkan perusahaan media terintegrasi terbaru di Indonesia bernama Avarta Media.

Tak sendirian, Acha bersama dua partnernya, yakni pengusaha kembar Ardi dan Arya Setiadharma, mereka mendirikan perusahaan media tersebut.

Acha Septriasa mengatakan, mereka bertiga semula ada sekitar enam pilihan nama sebelum akhirnya memutuskan memberi nama Avarta Media.

Dia lantas mengungkapkan alasannya memilih nama Avarta.

"Kenapa jatuh pilihannya ke Avarta, karena saya pikir, oh, ini nama juga akan dibawa ke luar negeri. Jadi, kalau bisa namanya itu yang pronounce-nya bisa diucapkan oleh negara mana pun," ujar Acha Septriasa di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Selain itu, Avarta juga memiliki makna mendalam yang menggambarkan visi para pendiri perusahaan tersebut.

"Artinya adalah cycle, rotation. Jadi, kami berusaha memberikan seperti layaknya film selalu ada opening, introduction, ada act 1, act 2, act 3, ada presolution, completion, it's like rotation. Jadi, sebenarnya Avarta itu adalah permulaan dan akhir dan akan terus berputar," kata Acha.

Avarta Media mengintegrasikan Virtuelines Entertainment, sebuah fund perfilman yang didirikan oleh Ardi dan Arya Setiadharma yang secara bertahap telah membangun portofolio film Indonesia yang beragam.