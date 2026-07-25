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JPNN.com - Politik

Achmad Donny Pimpin PB SEMMI Periode 2026–2029, Jadi Momentum Persatuan

Sabtu, 25 Juli 2026 – 20:03 WIB
Achmad Donny Pimpin PB SEMMI Periode 2026–2029, Jadi Momentum Persatuan - JPNN.COM
Achmad Donny terpilih sebagai Ketum PB SEMMI periode 2026–2029 dalam Kongres IX yang digelar di Banten, 21–25 Juli 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Achmad Donny terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) periode 2026–2029 dalam Kongres IX yang digelar di Banten, 21–25 Juli 2026.

Donny yang berasal dari Jawa Timur menang setelah meraih 115 suara dari total 174 Pengurus Cabang (PC) SEMMI yang menggunakan hak pilihnya pada forum tertinggi organisasi tersebut.

Usai ditetapkan sebagai ketua umum, Donny mengajak seluruh kader mengakhiri dinamika kontestasi dan kembali memperkuat persatuan organisasi.

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"Ini kemenangan bersama. Mari tinggalkan perbedaan dan bersama-sama membangun SEMMI agar semakin kuat dan bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara," kata Donny, Sabtu (25/7).

Dia menegaskan kepemimpinannya akan berfokus pada penguatan kaderisasi, konsolidasi organisasi, serta kolaborasi dari tingkat pusat hingga cabang agar SEMMI mampu menjawab tantangan mahasiswa dan bangsa.

Selain memilih ketua umum, Kongres IX SEMMI juga menetapkan sejumlah keputusan strategis sebagai arah kebijakan organisasi untuk periode 2026–2029. Seluruh rangkaian sidang berlangsung dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah, demokrasi, dan kekeluargaan.

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Berakhirnya kongres diharapkan menjadi momentum bagi seluruh kader untuk kembali bersatu dan mengawal kepengurusan baru demi mewujudkan SEMMI yang lebih progresif, berintegritas, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.(kkp/jpnn)

Achmad Donny terpilih sebagai Ketum PB SEMMI periode 2026–2029 dalam Kongres IX yang digelar di Banten, 21–25 Juli 2026.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra

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TAGS   Achmad Donny  PB Semmi  Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia  Kongres IX SEMMI 

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