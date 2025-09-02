Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Acil Bimbo Meninggal Dunia, Adhisty Zara: Kiyang Sudah Enggak Sakit Lagi

Selasa, 02 September 2025 – 01:11 WIB
Acil Bimbo Meninggal Dunia, Adhisty Zara: Kiyang Sudah Enggak Sakit Lagi - JPNN.COM
Adhisty Zara bersama kakeknya, Acil Bimbo. Foto: Instagram/zaraadhsty

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Adhisty Zara sangat berduka atas kepergian kakeknya, Acil Bimbo.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan kesedihan yang dirasakan.

"Pipu sayang Kiyang (panggilan Acil Bimbo), selamat jalan Aki sayang," tulis Adhisty Zara, Selasa (2/9) dini hari.

Baca Juga:

Mantan personel JKT48 itu menyertakan beberapa foto kenangan bersama Acil Bimbo.

Adhisty Zara mencoba mengikhlaskan kepergian kakeknya yang karib disapa Kiyang tersebut.

Menurutnya, Acil Bimbo kini sudah tidak perlu menanggung sakit.

Baca Juga:

"Kiyang sudah enggak sakit lagi," imbuh Adhisty Zara.

Personel grup musik Bimbo, Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah alias Acil meninggal dunia pada Senin (1/9) malam sekitar pukul 22.13 WIB.

Aktris sekaligus penyanyi, Adhisty Zara sangat berduka atas kepergian kakeknya, Acil Bimbo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Acil Bimbo  Adhisty Zara  Kakek Adhisty Zara  acil bimbo meninggal  Acil Bimbo Meninggal Dunia  Bimbo 
BERITA ACIL BIMBO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp