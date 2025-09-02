Acil Bimbo Meninggal Dunia di Bandung, Jenazah Dibawa ke Rumah Duka

Selasa, 02 September 2025 – 00:11 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Personel grup musik Bimbo, Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah alias Acil dikabarkan meninggal dunia pada Senin (1/9) malam.

Acil Bimbo mengembuskan napas terakhir dalam usia 82 tahun di Bandung, Jawa Barat.

Kabar kepergian Acil Bimbo disampaikan oleh salah satu pengamat musik senior, Adib Hidayat.

"Duka cita mendalam atas berpulangnya Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah alias Acil dari grup musik Bimbo pada Senin 1 September 2025 pukul 22.13 dalam usia 82 tahun. Alfatihah," ungkap Adib Hidayat, Senin (1/9) malam.

Selain itu, pihak keluarga juga mengirimkan pesan terkait kepulangan Acil Bimbo beberapa saat lalu.

"Innalilahi wainna ilaihi rajiun, telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta Kang Acil Bimbo. Semoga Allah memberi ampunan, dan diberi tempat terbaik di sisi-Nya," pesan keluarga, dilansir Antara.

Putri Acil Bimbo, Sofia Yulinar mengungkapkan bahwa almarhum ayahnya berpulang di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Jenazah Acil Bimbo akan dibawa ke rumah duka di Jalan Biologi No 4, Cigadung, Kota Bandung.