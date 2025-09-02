Acil Bimbo Meninggal pada Usia 82 Tahun

Selasa, 02 September 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Pentolan grup musik Bimbo Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah atau yang lebih dikenal dengan nama Acil Bimbo meninggal dunia pada Senin malam (1/9).

Acil yang juga dikenal sebagai budayawan meninggal pada usia 82 tahun.

Pihak keluarga yang memberikan pesan singkat kabar duka menyampaikan almarhum berpulang pada pukul 22.22 WIB.

"Innalilahi wa innailaihi rojiun telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta KANG ACIL BIMBO pukul 22.22 wib. Semoga Allah memberi ampunan dan diberi tempat terbaik disisi NYA," tulis pesan singkat tersebut, Senin malam.

Saat dikonfirmasi, putri almarhum, Sofia Yulinar menyebutkan Acil Bimbo berpulang di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan akan dibawa ke rumah duka di kawasan Cigadung, Kota Bandung.

Jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Biologi No. 4 Cigadung.

Berdasarkan informasi jenazah Kang Acil direncanakan dimakamkan di kawasan Cipageran, Cimahi pada Selasa (2/9).

Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah SH MKn atau Acil Bimbo lahir pada 20 Agustus 1943.