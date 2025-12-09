Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2: Bojan Hodak Minta Persib tak Menganggap Remeh Bangkok United

Selasa, 09 Desember 2025 – 15:15 WIB
ACL 2: Bojan Hodak Minta Persib tak Menganggap Remeh Bangkok United - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Sabrina/jpnn.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan berhadapan dengan Bangkok United pada laga pamungkas Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12).

Persib Bandung hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan langkah ke fase 16 besar. 

Namun, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyatakan timnya tetap mengincar kemenangan atas wakil Thailand tersebut. Bojan mewanti-wanti Persib Bandung agar tak meremehkan Bangkok United.

“Besok akan menjadi pertandingan yang berat bagi kami. Saat ini kami adalah dua tim terbaik di grup. Pada pertemuan pertama di Thailand, mereka cukup menyulitkan. Jadi kami berharap bisa mendapatkan hasil yang positif,” ujar Hodak di Bandung, Selasa (9/12).

Bojan menyebut para pemain berada dalam kondisi terbaik setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC pada laga BRI Super League 2025/2026, Jumat (5/12).

“Persiapan tim sangat baik. Kami punya empat hari setelah melawan Borneo FC untuk mematangkan strategi. Kemenangan di pertandingan terakhir membuat suasana tim sangat positif,” ungkapnya.

Gelandang Persib Marc Klok memiliki optimisme tinggi menjelang laga menentukan tersebut. Dia memastikan seluruh pemain siap berjuang maksimal demi memastikan tiket ke fase 16 besar ACL 2.

“Saya pikir besok akan menjadi pertandingan yang seru, menghibur dan menarik. Pertandingan di ajang ini sangat penting untuk Persib dan juga Indonesia,” kata Klok.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak meminta Maung Bandung tak menganggap remeh Bangkok United pada laga pamungkas Grup G ACL 2.

