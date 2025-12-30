Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2: Bojan Hodak Sebut Pohang Steelers Paling Berat untuk Persib

Selasa, 30 Desember 2025 – 14:10 WIB
ACL 2: Bojan Hodak Sebut Pohang Steelers Paling Berat untuk Persib - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - AFC akan menggelar drawing babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/26 pada Selasa (30/12/2025).

Proses pengundian dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada pukul 13.45 WIB.

Persib Bandung melangkah ke fase gugur dengan status juara Grup G dan otomatis masuk ke pot 1 Zona Asia Timur. Posisi tersebut membuat Persib akan berhadapan dengan salah satu klub dari pot 2 pada babak 16 besar.

Baca Juga:

Adapun pot 2 dihuni empat tim kuat, yakni Cong An Ha Noi (Vietnam), Ratchaburi FC (Thailand), Pohang Steelers (Korea Selatan), serta Bangkok United (Thailand).

Persib dipastikan tidak akan bertemu dengan Bangkok United karena berasai dari grup yang sama.

Dengan demikian, calon lawan Persib nanti mengerucut pada tiga nama, yakni Cong An Ha Noi, Ratchaburi FC, dan pohang Steelers.

Baca Juga:

Jelang drawing, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan perbedaan kualitas dari masing-masing tim yang akan jadi calon lawannya.

Dia pun memetakan kekuatan dari ketiga tim tersebut. Tanpa ragu, Hodak mengungkapkan kandidat tim yang paling kuat.

Bojan Hodak memetakan calon lawan Persib di ACL 2. Pelatih asal Kroasia itu menyebut Pohang Steelers sebagai kandidat terkuat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Bojan Hodak  ACL 2  Pohang Steelers  Persib Bandung 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp