ACL 2: Bojan Hodak Sebut Pohang Steelers Paling Berat untuk Persib

Selasa, 30 Desember 2025 – 14:10 WIB

jpnn.com, BANDUNG - AFC akan menggelar drawing babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/26 pada Selasa (30/12/2025).

Proses pengundian dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada pukul 13.45 WIB.

Persib Bandung melangkah ke fase gugur dengan status juara Grup G dan otomatis masuk ke pot 1 Zona Asia Timur. Posisi tersebut membuat Persib akan berhadapan dengan salah satu klub dari pot 2 pada babak 16 besar.

Adapun pot 2 dihuni empat tim kuat, yakni Cong An Ha Noi (Vietnam), Ratchaburi FC (Thailand), Pohang Steelers (Korea Selatan), serta Bangkok United (Thailand).

Persib dipastikan tidak akan bertemu dengan Bangkok United karena berasai dari grup yang sama.

Dengan demikian, calon lawan Persib nanti mengerucut pada tiga nama, yakni Cong An Ha Noi, Ratchaburi FC, dan pohang Steelers.

Jelang drawing, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan perbedaan kualitas dari masing-masing tim yang akan jadi calon lawannya.

Dia pun memetakan kekuatan dari ketiga tim tersebut. Tanpa ragu, Hodak mengungkapkan kandidat tim yang paling kuat.