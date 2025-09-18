ACL 2: Drama Menyakitkan! Gol Akhir Lion City Sailors Tunda Kemenangan Persib Bandung

Kamis, 18 September 2025 – 22:12 WIB

jpnn.com - Kemenangan di depan mata Persib Bandung harus sirna saat menjamu Lion City Sailors FC pada laga perdana Grup G AFC Champions League Two (ACL 2)

Gol telat Lennart Thy pada menit 90+2' membuat laga berakhir imbang 1-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (18/9/2025). Sebelumnya, Persib memimpin lebih dahulu melalui aksi Saddil Ramdani (47').

Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil hati-hati. Babak pertama berakhir tanpa gol meski Persib sempat beberapa kali mengancam lewat pergerakan Saddil Ramdani dan Ramon Tanque.

Kebuntuan baru pecah di awal babak kedua. Pada menit ke-47, kesalahan lini belakang Lion City dimanfaatkan Saddil Ramdani.

Bola liar berhasil disergap winger Timnas Indonesia itu sebelum melepaskan sepakan mendatar yang tak mampu dihentikan kiper Zharfan Rohaizad. Persib unggul 1-0.

Pelatih Bojan Hodak kemudian melakukan sejumlah pergantian untuk menjaga intensitas serangan. Berguinho dan Andrew Jung masuk menggantikan Saddil dan Ramon Tanque pada menit ke-66.

Pergantian ini hampir membuahkan hasil, salah satunya ketika Berguinho berhadapan langsung dengan bek Lion City, tetapi penyelesaiannya masih gagal menambah gol.

Memasuki menit ke-83, Persib kembali melakukan dua pergantian. Adam Alis dan Beckham Putra Nugraha masuk menggantikan Luciano Guaycochea dan Uilliam Barros.