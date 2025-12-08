ACL 2: Dua Pemain Kunci Persib Pulih, Siap Tempur Lawan Bangkok United

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung langsung tancap gas melakukan persiapan menjelang laga penentu AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Bangkok United.

Tidak ada jeda istirahat bagi pemain mengingat laga krusial ini berlangsung pada Rabu (10/12) atau empat hari setelah Maung Bandung menghadapi Borneo FC.

Dua hari menjelang laga, tim dokter Persib memastikan Andrew Jung dan Teja Paku Alam, dua penggawa yang sebelumnya absen karena cedera, kini sudah pulih.

Kedua pemain itu pun tampak sudah berlatih dengan skuad dalam sesi latihan indoor di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (7/12) sore.

"(Andrew) Jung kemarin sempat cedera di daerah lutut, alhamdulillah sudah baik. Adam Alis juga sudah oke, dua-duanya sudah baik. Kalau Teja sempat cedera di daerah otot paha, tetapi sudah oke, mungkin berikutnya bisa (bermain)," kata Tim Dokter Persib Wira Prasetya, Senin (8/12).

Menurut dia, untuk laga lusa mendatang, baru Andrew Jung dan Teja Paku Alam yang kondisinya memungkinkan.

Gelandang asal Jakarta, Adam Alis, masih diragukan bisa tampil.

Adam diproyeksikan bisa main saat tandang ke markas Malut United.