ACL 2: Frans Putros Ungkap Cara Persib Bandung Taklukkan Bangkok United

Senin, 29 September 2025 – 17:34 WIB
Bek Persib Frans Putros menendang bola dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025). Foto: Asian Football Confederation (AFC) 2025

jpnn.com - Persib Bandung akan melakoni laga lanjutan penyisihan Grup GAFC Champions League (ACL 2) menghadapi klub Thailand Bangkok United FC.

Pertandingan Bangkok United vs Persib akan digelar di Stadion BG, Thailand, Rabu (1/10/2025). 

Baru saja menelan kekalahan di kompetisi domestik, Persib mau tak mau harus langsung fokus untuk pertandingan lusa.

Skuad asuhan Bojan Hodak bisa memanfaatkan informasi dari salah satu penggawa yang pernah berkarier di Liga Thailand, Frans Putros. 

Musim lalu, pemain asal Irak itu adalah bagian dari skuad Port FC. Dia banyak mengetahui bagaimana cara permainan Bangkok United meski tidak satu tim.

Putros mengatakan Bangkok United banyak dihuni pemain asing, sama seperti Persib.

Beberapa pemain lokalnya pun berkualitas sehingga Persib harus bekerja keras untuk mengalahkan klub berjuluk Bangkok Angels itu. 

"Mereka tim yang bagus, banyak pemain berkualitas. Pemain asingnya juga bagus, dan pemain lokal Thailand pun ada yang bermain untuk tim nasional. Bagi saya, mungkin ini tim terbaik di Grup G (ACL 2),” kata Putros, Senin (29/9).

Bek Persib Frans Putros mengungkapkan kekuatan yang dimiliki calon lawannya, Bangkok United di kompetisi ACL 2.

