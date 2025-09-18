Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2, Lion City Sailors Imbang Lawan Persib, Aleksandar Rankovic: Hasil yang Adil

Kamis, 18 September 2025 – 23:31 WIB
ACL 2, Lion City Sailors Imbang Lawan Persib, Aleksandar Rankovic: Hasil yang Adil - JPNN.COM
Pelatih Lion City Sailors Aleksandar Rankovic dan pemain Lennart Thy dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Lion City Sailors harus pulang dengan satu poin setelah bermain imbang 1-1 saat melawan Persib Bandung pada pertandingan perdana AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 

Gol telat Lennart Thy pada menit akhir membuat Lion City keluar dari kekalahan di depan mata.

Pelatih Lion City Sailors FC Aleksandar Rankovic mengatakan timnya mencoba mengendalikan pertandingan, tetapi Persib memimpin sejak menit pertama. 

Tuan rumah tampil baik dengan pertahanan yang sulit ditembus anak asuhnya. Kebuntuan baru pecah, saat konsentrasi pemain Persib turun pada menit akhir. 

"Babak pertama, kami mencoba mengendalikan Persib dan di babak kedua, kami berhasil," kata Rankovic dalam konferensi pers pascalaga, Kamis (18/9/2025) malam. 

Juru taktik asal Serbia itu mengakui gol yang dicetak Persib datang, karena kesalahan para pemain. 

Anak asuhnya tak bisa mengendalikan bola liar yang datang dan akhirnya dimanfaatkan Saddil Ramdani menjadi gol. 

"Kesalahan dari kami, kami bisa melihat gol, dan sejak saat itu saya rasa hanya kami yang menguasai lapangan," ujarnya. 

Komentar pelatih Lion City Sailors seusai timnya bermain imbang saat melawan Persib Bandung di laga perdana AFC Champions League Two.

