ACL 2: Luciano Guaycochea Pecah Telur, Incar Gol Lagi saat Persib Menjamu Selangor FC

Selasa, 21 Oktober 2025 – 17:23 WIB
Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea. Foto: Persib.

jpnn.com -

Luciano Guaycoachea akhirnya mencetak gol pertamanya bagi Persib Bandung saat mengalahkan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025) lalu.

Gol Lucho melengkapi pesta tiga gol tanpa balas Maung Bandung dalam laga pekan ke-9 BRI Super League 2025/26.

Baca Juga:

Ambisi Lucho Menambah Pundi-Pundi Gol

Pemain asal Argentina itu berharap bisa menambah pundi-pundi golnya, termasuk saat menjamu Selangor FC pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025).

Gol ke gawang PSBS Biak memotivasi Lucho untuk terus meningkatkan performanya

"Sangat bagus bisa mencetak gol di sini karena saya tidak bisa mencetak gol melawan Persita dari penalti. Jadi, saya sangat ingin mencetak gol," kata Lucho di Bandung, Selasa (21/10/2025).

Baca Juga:

Sempat Gagal Lewat Titik Putih

Sebelumnya, Lucho gagal mengeksekusi penalti saat melawan Persita Tangerang. Dia mengaku belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya melalui latihan intensif.

Pembuktian pun datang. Lucho akhirnya pecah telur dengan membobol gawang PSBS melalui tendangan mendatar yang mengecoh kiper lawan.

TAGS   Luciano Guaycochea  Persib  Selangor FC  Persib Bandung  ACL 2  AFC Champions League Two 
