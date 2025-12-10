Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2: Menghadapi Persib, Bangkok United Tanpa Pratama Arhan

Rabu, 10 Desember 2025 – 15:13 WIB
ACL 2: Menghadapi Persib, Bangkok United Tanpa Pratama Arhan
Pratama Arhan saat berseragam Bangkok United. Foto: Instagram/pratamaarhan8.

jpnn.com - Meskii sudah dipastikab lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2), Bangkok United tetap datang ke markas Persib Bandung dengan tujuan meraih kemenangan.

Laga ini menjadi krusial bagi tuan rumah Persib. Jika mereka kalah, harapan untuk lolos bisa saja sirna.

Pelatih Bangkok United, Totchawan Sripan, mengatakan bahwa melawan Persib merupakan suatu kehormatan. Karena itu, ia menganggap laga ini penting meski timnya sudah memastikan satu tempat di babak gugur.

Pelatih Bangkok United, Totchawan Sripan mengatakan bahwa melawan Persib merupakan suatu kehormatan.

Karena itu, dia menganggap laga ini penting meski timnya sudah memastikan satu tempat di babak gugur.

"Meskipun kami sudah memastikan lolos ke babak gugur, datang menghadapi Persib tetap merupakan pertandingan yang penting dan terhormat."

"Ini adalah pertandijgan terakhir fase grup. Kami datang dengan tekad untuk bermain sebaik mungkin dan meraih kemenangan," kata Totchawan. Rabu (10/12/2025).

Menurut Totchawan, setiap laga adalah penting. Dia menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil maksimal dan pulang dengan kemenangan.

Bangkok United bakal tampil tanpa pesepak bola Indonesia, Pratama Arhan, saat menghadapi Persib Bandung di AFC Champions League Two.

Pratama Arhan  Bangkok United  Persib Bandung  persib vs bangkok united  AFC Champions League Two 
