ACL 2: Menjelang Jumpa Lion City Sailors, Persib Tak Ingin Bobotoh Bikin Masalah Lagi

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi klub asal Singapura Lion City Sailors pada laga kelima Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Bishan, Rabu (26/11/2025) malam.

Pertandingan ini menjadi penentu bagi Persib yang selangkah lagi lolos ke babak 16 besar. Tiga poin akan mempertegas status Maung Bandung sebagai juara Grup G.

Minta Bobotoh Bersikap Dewasa

Menjelang pertandingan tersebut, manajemen dan tim pelatih Persib menyampaikan imbauan kepada Bobotoh agar tetap tertib saat memberikan dukungan di stadion.

Mereka berharap tidak ada perilaku yang dapat mencoreng nama baik klub maupun mengganggu jalannya pertandingan.

Persib sendiri baru-baru ini dijatuhi denda sebesar Rp 274 juta oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI akibat keributan yang melibatkan oknum Bobotoh di stadion.

Imbauan Pelatih dan Pemain

Pelatih Persib Bojan Hodak berharap Bobotoh dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa. Dia menilai atmosfer positif yang kini menyelimuti tim harus dijaga dan tidak dirusak oleh tindakan yang berpotensi merugikan klub.

"Kami berharap bisa didukung banyak Bobotoh seperti musim lalu. Kami ingin atmosfer yang bagus dan semoga tidak ada masalah yang dibuat karena Singapura negara yang tertib. Saya tidak ingin ada yang terkena denda," ujar Hodak.

Pesan serupa juga disampaikan kapten Persib Marc Klok. Pemilik 21 caps bersama Timnas Indonesia itu berharap kali ini Bobotoh tak berbuat ulah di stadion lawan.