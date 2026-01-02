Close Banner Apps JPNN.com
ACL 2: Optimisme dari Lini Belakang, Persib Bandung Siap Hadapi Ratchaburi FC

Jumat, 02 Januari 2026 – 06:08 WIB
ACL 2: Optimisme dari Lini Belakang, Persib Bandung Siap Hadapi Ratchaburi FC - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung saat tampil di AFC Champions League Two. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi ujian berikutnya di 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) dengan menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC.

Marc Klok dan kawan-kawan harus bersiap melawan salah satu tim paling konsisten di Thailand.

Kepercayaan Diri Julio Cesar

Namun, di tengah tantangan tersebut, keyakinan datang dari bek Persib Julio Cesar.

Pemain asal Brasil itu menegaskan Persib tidak terpengaruh oleh siapa pun lawan di fase gugur.

Menurutnya, sejak awal semua lawan memiliki kualitas yang seimbang dan sama-sama berbahaya.

"Pohang, Ratchaburi, maupun Ha Noi punya kekuatan masing-masing. Fokus kami ialah lolos, bukan memilih lawan," ucap Julio.

Persib Waspada Kekuatan Ratchaburi

Ratchaburi sendiri datang dengan modal kuat. Performa stabil di kompetisi domestik membuat wakil Thailand itu bertengger di papan atas klasemen, sebuah catatan yang menurut Julio patut diwaspadai.

"Mereka sedang berada di posisi kedua Liga Thailand. Itu menandakan kualitas mereka. Saat ini hampir semua tim di Asia sulit untuk dikalahkan," tambahnya.

