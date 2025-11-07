Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2: Pelatih Ungkap Penyebab Kekalahan Selangor FC dari Persib Bandung

Jumat, 07 November 2025 – 00:10 WIB
Pelatih Selangor FC, Christophe Gamel. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, MALAYSIA - Tim asal Malaysia, Selangor FC makin jatuh di papan bawah klasemen Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) seusai dikalahkan Persib Bandung dengan skor 2 - 3.

Pada pertandingan ke-4 yang diadakan di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Selangor FC sebagai tuan rumah unggul lebih dahulu di babak pertama.

Gol cepat Chrigor Mosaes dan gol bunuh diri Patricio Matricardi menit 17, tidak mampu dipertahankan.

Persib Bandung sebagai tim tamu justru bisa membalikkan kedudukan menjadi 2 - 3 di menit akhir pertandingan.

Seusai pertandingan, pelatih Selangor FC, Christophe Gamel menyampaikan kekecewaannya. Dia kecewa karena kekalahan ini dikarenakan kesalahan anak asuhnya.

Tampil begitu solid dan tajam di babak pertama, Selangor justru harus kebobolan tiga gol di paruh kedua. Gamel mengkritik gaya permainan yang ditampilkan pemain, tidak sesuai harapannya.

"Saya pikir babak pertama berjalan cukup baik dan intens, dan kami sudah memberikan segalanya. Namun, setelah situasi bola mati, sekali lagi saya harus katakan, ketika Anda melihat jalannya permainan, terkadang kami mengalami tekanan mental," kata Gamel dalam konferensi pers pascalaga, Kamis (6/11/2025) malam.

"Beberapa pemain melakukan kesalahan yang biasanya tidak pernah mereka lakukan," lanjutnya.

Pelatih Selangor FC Christophe Gamel mengungkapkan penyebab timnya kalah dramatis 2 - 3 dari Persib Bandung.

TAGS   Selangor FC  Persib Bandung  Persib  ACL 2 2025/26 
