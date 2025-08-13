Close Banner Apps JPNN.com
ACL 2: Pendatang Baru Manila Digger Siap Uji Kekuatan Persib Bandung

Rabu, 13 Agustus 2025 – 10:57 WIB
Pelatih Manila Digger Li Haijun dan pemain Zachary Taningco dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (12/8/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Manila Digger FC datang ke Bandung dengan tekad kuat saat menghadapi Persib Bandung pada laga kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam. 

Persiapan Matang Manila Digger

Pelatih Manila Digger Li Haijun, memastikan timnya sudah melakukan persiapan maksimal, baik saat di Filipina maupun setelah tiba di Indonesia. Dia juga mengapresiasi sambutan hangat dari pihak Persib.

“Kami tiba dua hari sebelum pertandingan untuk beradaptasi dengan lapangan, bola, dan atmosfer. Sebelumnya, kami juga sudah berlatih intensif di Filipina,”kata Haijun, Selasa (12/8) malam.

Haijun menegaskan laga lawan Persib akan menjadi ajang pembuktian bagi Manila Digger, yang merupakan pendatang baru di kompetisi Asia.

"Pertandingan ini sangat penting bagi kami untuk membuktikan kemampuan. Kami tim pendatang baru, kami baru memiliki sejarah dua tahun, dan datang ke sini untuk bermain melawan Persib."

"Kami ingin menunjukkan bisa berkembang menjadi tim yang lebih baik,” ujarnya.

Mengakui Perbedaan Besar dengan Persib

Pelatih asal Tiongkok itu mengakui adanya perbedaan besar antara Persib dan Manila Digger, terutama dari segi sejarah dan pengalaman di level Asia.

"Persib adalah klub dengan sejarah yang panjang dan berpengalaman menghadapi kompetisi Asia. Di musim lalu, mereka bermain melawan tim Thailand dan China, dan saya sudah menganalisis permainan itu."

Begini persiapan Manila Digger jelang laga kualifikasi AFC Champions League Two melawan Persib Bandung.

