ACL 2: Perasaan Bahagia Andrew Jung Antarkan Kemenangan Persib, tetapi.... 

Kamis, 02 Oktober 2025 – 00:11 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Andrew Jung merasa bahagia karena mampu menyumbangkan satu dari gol kemenangan atas Bangkok United pada pertandingan Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/25 di Stadion Pathum Thani, Thailand, Rabu (1/10/2025) malam.

Dalam laga ini, Jung membobol gawang Bangkok United melalui sontekannya, memaksimalkan umpan Uilliam Barros menit 42.

Barros kemudian menggandakan keunggulan Persib lewat golnya menit 71.

Seusai pertandingan, Jung menilai gol pertamanya untuk Persib bukan hasil kerja kerasnya semata.

Kekompakan serta chemistry tim yang semakin terjalin dengan baik menjadi kunci kesuksesan dirinya di pertandingan kali ini.

"Ini satu hal yang bagus. Saya senang bisa berkontribusi dan mencetak gol di pertandingan ini," ungkap penyerang berpaspor Prancis tersebut.

Namun, penyerang bernomor punggung 90 kurang puas karena gol keduainya dibatalkan wasit. Andaikan tidak dianulir, maka dia akan membuat brace pertamanya untuk Persib.

"Namun, saya kurang senang karena gol kedua harus dianulir. Saya pikir itu tidak berada dalam posisi offside," ujarnya. (mcr27/jpnn)