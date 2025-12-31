Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

ACL 2: Persib Bandung Jumpa Ratchaburi FC, Beckham Putra Kirim Sinyal Bahaya

Rabu, 31 Desember 2025 – 10:15 WIB
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi ujian baru di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) dengan menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC.

Gelandnang Persib Beckham Putra menyambut duel fase gugur tersebut dengan penuh antusiasme.

Pemilik empat caps di Timnas Indonesia itu menilai laga melawan Ratchaburi menjadi momen penting untuk melanjutkan kiprah Maung Bandung di kompetisi Asia musim ini.

Status Juara Grup Sumber Motivasi

Beckham menyebut keberhasilan Persib ke 16 besar ACL 2 dengan status juara grup menjadi tambahan motivasi tersendiri.

Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi bukti perkembangan Persib dibandingkan musim sebelumnya.

"Status juara grup tentu membuat kepercayaan diri kami lebih tinggi."

"Apalagi, musim lalu Persib belum bisa lolos, sementara sekarang bisa melaju sebagai yang terbaik di grup," ucap adik kandung Gian Zola itu.

Persib Siap Melangkah Lebih Jauh

Meski begitu, Beckham menyadari bahwa persaingan di babak gugur tidak akan berjalan mudah.

