ACL 2: Persib Bandung Mengincar Kepastian, Lion City Berburu Kebangkitan

Senin, 24 November 2025 – 12:50 WIB

jpnn.com - Persib Bandung membidik hasil maksimal saat bertandang ke markas klub Singapura Lion City Sailors pada lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Menurut jadwal, pertandingan LCS vs Persib akan digelar di Stadion Bishan, Rabu (26/11/2025).

Laga ini diprediksi akan menjadi salah satu duel paling menantang bagi skuad asuhan Bojan Hodak.

Persib sejatinya hanya membutuhkan satu poin lagi untuk mengamankan tempat di fase knock out.

Laga Berat di Singapura

Namun, Hodak menegaskan anak asuhnya tak boleh terlena. Pelatih asal Kroasia itu mengingatkan bahwa LCS adalah salah satu kekuatan besar di kompetisi ini.

"Kami akan melanjutkan pertandingan di ACL Two. Saya katakan, ini juga pertandingan yang berat bagi kami."

"Lawan tentunya sangat ingin berburu kemenangan. Kami semua tahu Lion adalah tim yang berada di level atas. Tahun lalu mereka runner up di ACL Two," ucap pelatih berkepala plontos itu.

Pertemuan sebelumnya kedua tim berakhir imbang 1-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 18 September lalu.