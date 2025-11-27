ACL 2: Persib Bandung Takluk dari Lion City Sailors, Bojan Hodak Kecewa Berat

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung takluk dari Lion City Sailors pada pertandingan Grup H AFC Champions League (ACL) II di Stadion Bishan, Singapura, Rabu malam.

Pada pertandingan ini, Persib Bandung harus takluk dengan skor 2-3 dari tuan rumah Lion City Sailors meski sebenarnya sempat unggul 2-1.

Hasil ini membuat Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak kecewa berat. "Kami telah mencetak dua gol dan pada akhirnya kalah dalam pertandingan itu," ujar Bojan Hodak dikutip dari laman resmi klub, Kamis (27/11),

"Anda harus bertanya pada diri sendiri, khususnya tentang lini pertahanan. Di balik dua gol yang diciptakan, kami sebenarnya punya banyak peluang, tetapi penyelesaian akhirnya kurang baik," sambungnya.

Akibat kekalahan ini, Persib Bandung menyudahi tujuh kemenangan beruntun mereka pada berbagai ajang. Namun demikian, Bojan tidak khawatir akan hal tersebut.

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menilai kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Dia menegaskan Persib Bandung harus bangkit untuk beberapa laga selanjutnya.

"Untuk level ini, ACL Two perlu berbuat lebih baik lagi. Semuanya kesalahan pelatih sehingga mereka (tim) harus mengalami kekalahan," katanya. "Akan tetapi, kami harus lebih fokus lagi di pertandingan berikutnya. Ada empat laga berat menanti dan kami harus fokus pada hal tersebut," tambah Bojan.

Setelah menghadapi Lion City Sailors, Persib Bandung akan menjalani jadwal padat dengan menghadapi Madura United (30/11), Borneo FC (5/12), Bangkok United (10/12), dan Malut United (14/12).