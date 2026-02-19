Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2: Persib Bandung Tersingkir, Tapi Rekor Fantastis Ini Masih Terjaga

Kamis, 19 Februari 2026 – 15:15 WIB
ACL 2: Persib Bandung Tersingkir, Tapi Rekor Fantastis Ini Masih Terjaga - JPNN.COM
Pertandingan Persib Bandung (jersei biru) vs Ratchaburi FC (jersei oranye). Foto: Persib.

jpnn.com - Meskipun terhenti di 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2), Persib Bandung tetap berhasil menjaga rekor fantastisnya.

Klub berjuluk Maung Bandung ini tetap membuktikan keperkasaannya di kandang sendiri.

Pada leg kedua 16 besar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2/2026), Persib menang 1-0 atas Ratchaburi FC.

Namun, hasil itu belum cukup bagi Persib untuk mengejar defisit dua gol, setelah pada leg pertama kalah 0-3.

Meski gagal melaju lebih jauh di kancah Asia, catatan kandang Persib musim ini tetap impresif.

Dari 14 pertandingan di semua kompetisi, Persib selalu nyaris menang.

Di pentas domestik, tim asuhan Bojan Hodak menunjukkan dominasi nyata.

Dari 10 pertandingan BRI Super League di GBLA, Persib selalu menang dengan total 16 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  ACL 2  AFC Champions League Two  Ratchaburi FC 
