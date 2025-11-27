Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2: Persib Kalah, Bojan Hodak Ancam Pemain

Kamis, 27 November 2025 – 09:55 WIB
Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: diambil dari persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung gagal melanjutkan tren kemenangan seusai dikalahkan Lion City Sailors dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) dengan skor 3-2.

Kekalahan itu menunda perayaan Persib yang tinggal selangkah lagi lulus ke 16 Besar.

Lion City Sailors berhasil membalikkan kedudukan setelah sebelumnya Persib unggul 2-1 berkat gol Frans Putros (11') dan Andrew Jung (56'). Sementara itu, tiga gol yang dicetak tuan rumah dibuat oleh Lennart Thy (9'), Shawal Anuar (62'), dan Anderson Lopes (71').

Seusai pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan penyesalannya atas kinerja buruk pemain di babak kedua. Dia menyoroti pemain pengganti yang penampilannya tak sesuai harapan.

"Jika bisa mencetak dua gol di laga tandang dan mengalami kekalahan, maka harus dipertanyakan pada diri sendiri bagaimana cara tim bertahan. Kami sudah berkata sejak sebelum pertandingan bahwa mereka akan memainkan umpan panjang dan kami terlalu naik di pertahanan hari ini. Jadi, itu masalah terbesar di dalam tim pada laga ini," kata Hodak, Kamis (27/11).

Di luar pemain berhasil mencetak dua gol, Hodak juga menyoroti peluang-peluang yang tak bisa dieksekusi dengan baik. Pada laga yang digelar di Stadion Bishan itu, menurutnya, Persib seharusnya bisa membuat lebih dari dua gol, tetapi hasil berkata lain.

"Secara penyerangan, selain mencetak dua gol, kami mempunyai beberapa peluang dan seharusnya ada gol lainnya, tetapi cara kami melakukan finishing tidak maksimal," ucapnya.

Juru taktik asal Kroasia itu juga memberi nilai merah untuk pemain yang datang dari bangku cadangan. Terhitung ada lima penggawa yang masuk, yakni Luciano 'Lucho' Guaycochea, Beckham Putra, Ramon Tanque, Federico Barba, dan Wiliam Marcilio.

