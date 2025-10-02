Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2: Persib Kalahkan Bangkok United, Bojan Hodak Puji Sosok Ini

Kamis, 02 Oktober 2025 – 01:01 WIB
Andrew Jung membantu Persib Bandung mengalahkan Bangkok United dalam pertandingan fase grup G AFC Champions League Two (ACL 2) di True BG Stadium, Thailand, Rabu (1/10/2025). Foto: Instagram/persib

jpnn.com, BANGKOK - Persib Bandung berhasil mengalahkan Bangkok United dengan skor 2-0 pada pertandingan fase grup G AFC Champions League Two (ACL 2) di True BG Stadium, Thailand, Rabu (1/10/2025) malam.

Striker asing Andrew Jung mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol perdananya di Persib.

Selain Jung, Uilliam Barros juga menggandakan keunggulan Maung Bandung.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai semua pemain tampil baik dan fokus selama pertandingan.

Dia tidak melihat ada kesalahan fatal, meskipun anak asuhnya masih didera kelelahan.

Namun, secara khusus pelatih asal Kroasia itu menyoroti penampilan Andrew Jung.

Bojan Hodak pun menyanjung penampilan penyerang asal Prancis tersebut.

"Saya merasa senang. Tiga poin kami bawa dari sini. Saya pikir ini sesuatu yang bagus. Jung membuka gol pertamanya," kata Bojan Hodak usai pertandingan.

