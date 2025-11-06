Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2: Selangor FC Bertaruh Hidup-Mati Lawan Persib Bandung

Kamis, 06 November 2025 – 15:55 WIB
ACL 2: Selangor FC Bertaruh Hidup-Mati Lawan Persib Bandung - JPNN.COM
Para pemain Persib, Andrew Jung, Federico Barba, Patricio Matricardi, dan Uilliam Barros mengawal para pemain Selangor FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam . Foto: doc. AFC 2025

jpnn.com - Selangor FC berada di ujung tanduk menjelang bentrok melawan Persib Bandung pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Tiga kekalahan beruntun membuat The Red Giants -julukan Selangor FC- tak punya pilihan selain menang jika masih ingin menjaga asa lulus ke fase berikutnya.

Skuad asuhan Christophe Gamel sejatinya tampil cukup baik di kompetisi domestik.

Baca Juga:

Di Liga Super Malaysia, mereka menempati posisi kelima klasemen sementara dan bahkan telah menembus semifinal Piala FA.

Selangor FC di Ujung Tanduk

Namun, performa itu tak berlanjut di kancah Asia.

Bangkok United, Lion City Sailors, hingga Persib Bandung silih berganti mengalahkan Selangor FC.

Baca Juga:

Hasil itu membuat perjalanan Selangor di Grup G kini tersendat di dasar klasemen Grup G.

Menjelang duel kontra Persib di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam, Gamel menegaskan bahwa timnya masih memiliki semangat untuk bangkit.

Selangor FC berada di ujung tanduk menjelang bentrok melawan Persib Bandung pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Selangor FC  Persib Bandung  Persib  ACL 2  AFC Champions League Two 
BERITA SELANGOR FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp