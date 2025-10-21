Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

ACL 2: Selangor FC Nol Poin, tetapi Persib Bandung Harus Hati-hati

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:42 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: Asian Football Confederation (AFC) 2025

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi tantangan besar saat menjamu Selangor FC pada matchday ketiga Grup G AFC Champions League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Selangor FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (23/10/2025).

Ancaman Selangor FC

Meski Selangor FC masih menjadi penghuni dasar klasemen Grup G, gelandang Persib Luciano Guaycochea menyebut ancaman dari klub Malaysia itu tetap besar.

"Bagi saya, Selangor adalah tim yang kuat. Mereka mungkin belum memulai kompetisi dengan cara yang bagus, tetapi di laga pertama (melawan Bangkok United, red) mereka pantas mendapat hasil lebih baik," ucap pemain asal Argentina itu.

Disiplin Jadi Kunci

Lebih lanjut, pemain yang karib disapa Lucho itu menekankan Persib tidak bisa lengah. Terlebih, Selangor FC selalu mampu mencetak gol dalam setiap pertandingan.

Fokus dan disiplin menjadi kunci untuk meraih kemenangan penting bagi Maung Bandung.

"Kami harus siap menghadapi mereka dengan tim yang solid, terutama memperhatikan sayap dan barisan depan mereka," tandasnya.

Klasemen ACL 2

Berkaca dari klasemen sementara ACL 2, Selangor FC memang belum mengumpulkan poin akibat kekalahan identik 2-4 dari Bangkok United dan Lion City Sailors.

