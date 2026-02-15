Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL 2: Umuh Muchtar Yakin Persib Bandung Membalikkan Keadaan

Minggu, 15 Februari 2026 – 12:15 WIB
Manajer Tim Persib Bandung Umuh Muchtar (kiri) berbincang dengan pesepak bola Layvin Kurzawa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026). Persib Bandung resmi mengontrak mantan pemain Tim Nasional Perancis dan Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa serta pesepak bola Timnas Indonesia berdarah Belanda-Indonesia Dion Markx untuk mengarungi sisa laga kompetisi BRI Super League dan AFC Champions League Two. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan menghadapi Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League atau ACL 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu pekan depan.

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar meyakini timnya membalikkan keadaan dan meminta para pemain Maung Bandung tampil habis-habisan agar menang melawan Ratchaburi.

Dia bahkan optimistis pada leg kedua nanti Persib Bandung tampil lebih baik dan mengejar defisit tiga gol. "Kalau dipikir pasti berat, tetapi insyaallah kami akan berusaha. Tidak menutup kemungkinan nanti di Bandung kami bisa mendapat gol lebih dari tiga," kata Umuh dalam laman Persib.

Pada leg pertama, Persib menyerah 0-3 di Stadion Ratchaburi, Na Muang, akibat dua gol Pedro Tana dan satu dari Gabriel Mutombo.

Kekalahan itu membuat Persib dibebani target tinggi menang dengan selisih empat gol ketika menjamu Ratchaburi di Bandung.

Umuh menekankan pentingnya dukungan penuh dari Bobotoh untuk membakar semangat juang pemain.

Dia berharap atmosfer GBLA menjadi tekanan bagi tim lawan yang mungkin kelelahan.

"Harapannya di kandang harus lebih semangat, lebih tinggi. Kita harus lebih hati-hati, jangan sampai kalah atau draw. Harus menang di atas 3-0," kata Umuh. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

