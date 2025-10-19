ACT! Project dan Narasi Academy Ajak Mahasiswa Terapkan Konsumsi Berkelanjutan

Minggu, 19 Oktober 2025 – 20:11 WIB

jpnn.com, YOGYAKARTA - Accelerating Consumer Transformation for Sustainability in Indonesia (ACT! Project) bersama Narasi Academy menggelar Workshop Class dan Talk Show bertema “Konsumsi Sadar, Gaya Hidup Berkelanjutan” di Auditorium Prof. Harjono Danoesastro, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, baru-baru ini.

Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya konsumsi produk berkelanjutan.

ACT! Project merupakan inisiatif konsorsium yang terdiri atas Rainforest Alliance, Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), dan Cocoa Sustainability Partnership (CSP), serta didukung oleh Uni Eropa melalui program SWITCH-Asia.

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Pertanian UGM, Ir. Jaka Widada, M.P., Ph.D., dan menghadirkan narasumber Margareth Meutia dari Rainforest Alliance, Asri Saraswati Iskandar dari Agradaya, content creator Danang Giri Sadewa, serta pendiri Tea n Tales, Sri Wahyuni.

Dalam sesi workshop bertajuk “Good Taste, Good Impact: Pilihan Konsumsi untuk Keberlanjutan Lingkungan”, Asri Saraswati mengajak peserta memahami dampak pilihan konsumsi sehari-hari terhadap lingkungan.

“Konsumsi berkelanjutan bukan sekadar tren, tetapi sebuah kesadaran. Dari segelas teh, kami belajar bahwa setiap pilihan kecil berdampak besar bagi petani, lingkungan, dan masa depan bumi,” ujar Asri.

Peserta juga diajak meracik teh sendiri melalui sesi “Blend Your Own Tea” menggunakan produk bersertifikasi Rainforest Alliance dari Tea n Tales. Pendiri Tea n Tales, Sri Wahyuni, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dari hal sederhana.

“Sustainability bukan sekadar label, tapi cara menjaga ekosistem, keamanan pangan, dan keberlangsungan generasi mendatang,” ucapnya.