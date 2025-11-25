Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ada 1.917 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Jaktim Tertinggi

Selasa, 25 November 2025 – 07:00 WIB
Ada 1.917 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Jaktim Tertinggi - JPNN.COM
Anak dan pemermpuan masih Rentan terhadap kekerasan Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Iin Mutmainnah mengatakan, anak dan pemermpuan masih menjadi kelompok rentan.

Iin mencatat, sebanyak 1.917 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di daerah Jakarta itu sejak Januari hingga pertengahan November 2025.

"Artinya, kesadaran masyarakat semakin tinggi dan berani mengungkapkan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak," ujar Iin dikutip Selasa (25/11).

Baca Juga:

Iin mengaku, pihaknya memiliki 44 pos pengaduan dengan dua tenaga ahli yakni konselor dan para legal. Mereka ditempatkan di 44 kecamatan atau RPTRA.

Berdasarkan data itu, kasus yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual pada anak dengan 588 kasus atau 21,9 persen, perempuan jadi korban KDRT dengan 412 kasus atau 15,4 persen.

Kemudian perempuan jadi korban kekerasan psikis 318 kasus atau 11,9 persen dan perempuan jadi korban kekerasan fisik sebanyak 276 kasus atau 10,3 persen.

Baca Juga:

Lokasi kekerasan kepada perempuan dan anak itu paling banyak terjadi di dalam rumah dengan 1.132 kasus atau 56,3 persen, di jalan dengan 135 kasus atau 6,7 persen.

Lalu di kos-kosan 126 kasus atau 6,3 persen, terjadi di sekolah sebanyak 119 kasus atau 5,9 persen lalu di kontrakan 88 kasus atau 4,4 persen, dan di hotel 86 kasus atau 4,3 persen.

Kepala Dinas PPAPP Jakarta Iin Mutmainnah mengatakan, anak dan pemermpuan masih Rentan terhadap kekerasan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPAPP DKI  Perempuan  anak  Kekerasan 
BERITA PPAPP DKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp