Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ada 2 Demo Hari Ini di Jakpus, 413 Personel Gabungan Disiagakan

Selasa, 07 Juli 2026 – 09:17 WIB
Ada 2 Demo Hari Ini di Jakpus, 413 Personel Gabungan Disiagakan - JPNN.COM
Ilustrasi - Ratusan personel gabungan mengikuti apel pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta. ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakarta Pusat/am.

jpnn.com - JAKARTA - Dua aksi demonstrasi akan berlangsung di kawasan Jakarta Pusat hari ini (7/7).

Sebanyak 413 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus dan polsek jajaran disiagakan untuk mengamankan dua aksi demonstrasi itu.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan unjuk rasa pertama digelar oleh Jaringan Aktivis Peduli Rakyat dan beberapa elemen lainnya di wilayah Gambir, Jakpus. 

Baca Juga:

"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Jaringan Aktivis Peduli Rakyat dan beberapa elemen, rencana giat pukul 13.00 WIB," kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).

Selanjutnya, unjuk rasa kedua akan digelar oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Hukum Peduli Tanah Air di kawasan Sawah Besar, Jakpus.

"Aksi dari pengurus dari Aliansi Mahasiswa Hukum Peduli Tanah Air di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI, Sawah Besar, pukul 13.00 WIB," ujar Erlyn.

Baca Juga:

Masyarakat diimbau agar menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa itu untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. 

Rekayasa lalu lintas di titik-titik lokasi demonstrasi tersebut diterapkan secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. (antara/jpnn)

413 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan dua aksi demonstrasi hari ini di Jakarta Pusat.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   demo hari ini  Jakarta  Polisi  Personel Gabungan  Unjuk Rasa 
BERITA DEMO HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp