Ada 2 Demo Hari Ini di Jakpus, 413 Personel Gabungan Disiagakan

jpnn.com - JAKARTA - Dua aksi demonstrasi akan berlangsung di kawasan Jakarta Pusat hari ini (7/7).

Sebanyak 413 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus dan polsek jajaran disiagakan untuk mengamankan dua aksi demonstrasi itu.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan unjuk rasa pertama digelar oleh Jaringan Aktivis Peduli Rakyat dan beberapa elemen lainnya di wilayah Gambir, Jakpus.

"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Jaringan Aktivis Peduli Rakyat dan beberapa elemen, rencana giat pukul 13.00 WIB," kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).

Selanjutnya, unjuk rasa kedua akan digelar oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Hukum Peduli Tanah Air di kawasan Sawah Besar, Jakpus.

"Aksi dari pengurus dari Aliansi Mahasiswa Hukum Peduli Tanah Air di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI, Sawah Besar, pukul 13.00 WIB," ujar Erlyn.

Masyarakat diimbau agar menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa itu untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.

Rekayasa lalu lintas di titik-titik lokasi demonstrasi tersebut diterapkan secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. (antara/jpnn)