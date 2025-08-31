Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ada 3 Gelombang Massa ke Rumah Eko Patrio, Ini yang Terjadi

Minggu, 31 Agustus 2025 – 09:17 WIB
Ada 3 Gelombang Massa ke Rumah Eko Patrio, Ini yang Terjadi
Rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam. Foto: ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

jpnn.com - Sejumlah personel kepolisian dan TNI dikerahkan untuk berjaga di rumah Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pengerahan personel polisi dan TNI itu dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif, seusai rumah mewah itu dijarah massa pada Sabtu (30/8) malam.

Ada 3 Gelombang Massa ke Rumah Eko Patrio, Ini yang TerjadiMassa menjarah barang berharga dari rumah anggota DPR RI Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8) malam. Foto: M Riezko Bima Elko Prasetyo/Antara

"Ada penjagaan dari TNI dan Polri," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly saat dihubungi di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Menurut Kombes Nicolas,, personel yang dikerahkan saat kejadian tidak sebanding dengan banyaknya massa yang datang.

Walakin, pihaknya memastikan suasana tetap kondusif hingga Minggu pagi ini pasca aksi penjarahan tersebut.

"Akan tetapi jumlah massa yang sangat banyak datang ke TKP, silih berganti dalam tiga gelombang melakukan perusakan dan penjarahan," ungkapnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (30/8), tampak sejumlah perabotan rumah tangga, pakaian, hingga barang elektronik tampak berserakan.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly menyebut ada tiga gelombang massa mendatangi dan menjarah rumah Eko Patrio, anggota DPR Fraksi PAN.

