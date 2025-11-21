Ada 3 Zona Pengamanan Menjelang Persib vs Dewa United, Polisi Perketat Skrining

Jumat, 21 November 2025 – 12:20 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Ribuan personel gabungan akan mengamankan jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United di pekan ke-13 Super League 2025/26. Laga big match itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) pukul 19.00 WIB.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama mengatakan, pengamanan pertandingan ini akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

"Kemarin sudah dilaksanakan rakor PAM dengan instansi terkait yang dipimpin Bapak Kapolrestabes dan Kabagops, 2.670 personil diturunkan dalam pegamanan kegiatan Persib," kata Wahyu saat dikonfirmasi.

"2.670 personil pegamanan berasal dari polsek jajaran, TNI, Dishub, Satool PP, PMI dan lainnya," tambahnya.

Wahyu menuturkan, ribuan personil pengamanan ini akan berjaga di kawasan luar stadion hingga sekitar stadion. Selain itu, ada tiga zona pengamanan utama di antaranya Rancanumpang, Cimencrang dan Babakan Sayang.

"Screning dilaksanakan di zona 1 untuk memerikasa hal-hal yang tidak boleh, seperti minuman keras, flare, sajam (senjata tajam), dan lainnya," ucapnya.

Disinggung terkait tiket pertandingan, Wahyu sebut jika panpel menyediakan puluhan ribu lembar.

"Tiket 25 ribu, cukup ramai, selalu penuh setiap Persib main di kandang," tuturnya.