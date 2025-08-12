Ada 6 Kodam Baru, Apakah Jumlah Pasukan Akan Ditambah?
Selasa, 12 Agustus 2025 – 07:51 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan markas enam Kodam yang baru dibentuk masih dalam pembangunan.
Berikut nama 6 kodam baru dan wilayah teritorialnya:
1. Riau dan Kepri (KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI)
2. Padang & Jambi (KODAM XX/TUANKU IMAM BONJOL
3. Lampung dan Bengkulu (KODAM XXI / RADIN INTEN)
4. Kalimantan Tengah & Kalimantan Selatan (KODAM XXII / TAMBUN BUNGAI)
5. Sulawesi Tengah & Sulawesi Barat (KODAM XXIII / PALAKA WIRA
6. Merauke (KODAM XXIV / MANDALA TRIKORA).