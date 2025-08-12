Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ada 6 Kodam Baru, Apakah Jumlah Pasukan Akan Ditambah?

Selasa, 12 Agustus 2025 – 07:51 WIB
Ilustrasi Prajurit TNI AD. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan markas enam Kodam yang baru dibentuk masih dalam pembangunan.

Berikut nama 6 kodam baru dan wilayah teritorialnya:

1. Riau dan Kepri (KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI)

2. Padang & Jambi (KODAM XX/TUANKU IMAM BONJOL

3. Lampung dan Bengkulu (KODAM XXI / RADIN INTEN)

4. Kalimantan Tengah & Kalimantan Selatan (KODAM XXII / TAMBUN BUNGAI)

5. Sulawesi Tengah & Sulawesi Barat (KODAM XXIII / PALAKA WIRA

6. Merauke (KODAM XXIV / MANDALA TRIKORA).

Apakah jumlah prajurit atau pasukan TNI akan ditambah seiring ada 6 Kodam baru di Indonesia?

