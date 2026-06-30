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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada Alasan Eksel Runtukahu Memilih Bertahan di Persija, Ternyata!

Selasa, 30 Juni 2026 – 22:07 WIB
Ada Alasan Eksel Runtukahu Memilih Bertahan di Persija, Ternyata! - JPNN.COM
Eksel Runtukahu saat berlatih dengan Persija Jakarta. Foto: Persija Jakarta

jpnn.com - Eksel Runtukahu memilih melanjutkan petualangannya bersama Persija Jakarta.

Penyerang berusia 27 tahun itu resmi memperpanjang masa baktinya selama dua musim di ibu kota.

Bagi Eksel, keputusan bertahan bukan sekadar melanjutkan kontrak. Dia masih menyimpan ambisi besar yang belum sempat diwujudkan bersama Macan Kemayoran.

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Kini, seluruh fokusnya tertuju pada satu tujuan, yakni membawa Persija menjadi kampiun Liga 1.

"Harapan saya buat Persija dan Jakmania, yang pasti kami harus berjuang untuk juara," ucapnya.

Mantan pemain Barito Putera itu juga berharap dukungan dari Jakmania tidak pernah surut sepanjang musim.

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Baginya, kehadiran suporter menjadi salah satu energi terbesar yang mampu mendorong para pemain tampil maksimal di lapangan.

"Pesan saya untuk Jakmania agar tetap support dan tetap berjalan bersama. Semoga musim ini kami bawa Persija juara."

Kontrak baru sudah diteken, tetapi Eksel Runtukahu mengaku masih memiliki misi yang belum selesai bersama Persija.

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TAGS   Eksel Runtukahu  Persija  Persija Jakarta  Bursa Transfer 
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