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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada Alasan Emosional di Balik Keputusan Ramadhan Sananta Gabung Persebaya

Kamis, 18 Juni 2026 – 16:43 WIB
Ada Alasan Emosional di Balik Keputusan Ramadhan Sananta Gabung Persebaya - JPNN.COM
Ramadhan Sananta diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Ramadhan Sananta akhirnya membeberkan alasan di balik keputusannya bergabung dengan Persebaya Surabaya.

Striker Timnas Indonesia itu baru saja diresmikan sebagai pemain anyar Bajul Ijo untuk menghadapi musim 2026/27.

Sananta menegaskan pilihannya bukan sekadar soal klub, melainkan arah proyek besar yang ditawarkan manajemen Persebaya.

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Menurutnya, Persebaya memiliki rencana jangka panjang yang jelas serta ambisi untuk kembali bersaing di papan atas kompetisi.

Dia menilai hal tersebut menjadi faktor utama yang membuatnya mantap menerima pinangan klub asal Kota Pahlawan itu.

"Selain itu, kehadiran Coach Bernardo Tavares juga menjadi salah satu faktor penting."

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"Beliau adalah pelatih yang pernah membantu perkembangan karier saya dan memberikan kepercayaan besar kepada saya," jelas mantan pemain PSM Makassar itu.

Nama Tavares memang bukan sosok asing bagi Sananta.

Keputusan Ramadhan Sananta bergabung dengan Persebaya bukan tanpa alasan. Ada faktor penting yang membuatnya mantap berlabuh ke Kota Pahlawan.

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TAGS   Persebaya  Ramadhan Sananta  Persebaya Surabaya  ramadhan sananta persebaya  Super League 
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